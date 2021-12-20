«مفهوم الزمان جدل برجسون - أينشتاين».. كتاب جديد لمروة نبيل عن دار روافد

صدر حديثًا عن دار روافد للنشر والتوزيع كتاب «مفهوم الزمان/ جدل برجسون- آينشتاين» للشاعرة والباحثة مروة نبيل.

الكتاب نسخة مزيدة من الرسالة التي ناقشتها المؤلفة في كلية البنات- جامعة عين شمس 2021، ونالت بها درجة الماجستير في الآداب – شعبة "فلسفة العلم"؛ بتقدير ممتاز.

يقع الكتاب في 400 صفحة، تنقسم إلى ستة فصول؛ تعرض فيها الباحثة «للجذور التاريخية لمفهوم الزمان الطبيعي»، ومفهوم الزمان النسبي، من خلال عرض وتحليل «نظرية النسبية» «الخاصة والعامة» لآينشتاين، ونظرية "برجسون" في الزمان الحدسي أو «الديمومة»، وأثر النظريتين في التفكير الفلسفي المعاصر، ومفهوم الزمان النسبي الكمي بعد آينشتاين، وتطور أبحاث الزمكان، ومستقبلها فيما يتعلق بالسفر عبر الزمان، وأخيرا، تعرض الباحثة باستخدام المنهج المقارن لجدل برجسون وآينشتاين حول النظريتين، في لقائهما التاريخي، الذي دار في "الجمعية الفلسفية الفرنسية" عام 1922.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

«اسْتُهِل القرن العشرين بتغير جذري لمفهومنا عن «الزمان»، وذلك بظهور زمان "آينشتاين" النسبي، والذي تحددت معالمه الأولى، وحقيقة ارتباطه بالمكان في نظرية «النسبية الخاصة»، ليظهر الزمان والمكان ككيان واحد، يُعبر عنه مصطلح "الزمكان" في نظرية “النسبية العامة”، ويمثل نسيجا أساسيا يحدد بنية الكون بأسره؛ فتأسست على وجوده شتى نظريات الطبيعة في فلسفة وفيزياء اليوم.

وقد شكلت "نظرية النسبية" وقت ظهورها ثورة على كل المفاهيم العلمية والفلسفية للزمان قبل “آينشتاين”، وتكمن أهمية الدراسة في التوقف على الحقائق والنظريات الفيزيائية التي يقوم عليها مفهوم "آينشتاين" للزمان النسبي، وإيجاد علاقات الاختلاف والاتفاق بين هذا المفهوم، والمفهوم الفلسفي للزمان بشكل عام.

وتكمن أيضا في استعراض ما قدمته "البرجسونية" لمفهوم "الزمان النسبي" من نقد يعد الأهم من بين ما قدم "لنظرية النسبية" من انتقادات؛ لذا كان من الضروري وصف "الزمان الحدسي" أو "الديمومة" عند "برجسون" تلك التي لا ترتبط بالمكان، أو "الزمان الآني المستمر"، إلى جانب “النسبية”، التي أقرت بفيزيائية الزمان، وارتباطه التام بالمكان؛ قبل أن تقر بنسبيته.

أما عن مروة نبيل فهي شـاعرة مـن مـصر. من مواليد القاهرة، فبراير، تخرجـت في كليـة البنـات- جامعة عين شـمس. قسـم الفلسـفة، حاصلة على دبلوم الفلسفة الإسلامية والغربية من جامعة القاهرة.

وطالبة بالماجستير تخصص "فلسفة العلوم".

صدر لهـا ديوان «وديعـة كبقرة» عام 2014، عن دار الأدهم للنشر والتوزيع"، وديوان "ضـد اليومية" عـام 2018 عـن دار «روافـد للنـشر والتوزيـع»، وديوان "عمائي" عن دار"الأدهم للنشر والتوزيع".

وصدر لها كتـاب «لاهوت غياب الرب» عـن "دار النسيم للنشر والتوزيع" عام 2018 ميلادية، وهو كتاب يحمل عدة دراسات فلسفية، نشر لها مقالات تتراوح بين "الأدب" و"الفلسفة" في بعض المجلات الثقافية داخل مصر وخارجها.