الأوقاف تُطلق المرحلة الأولى من مبادرة حق الطفل

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة وزارة الأوقاف “حق الطفل”، التي أكدت الوزارة من خلالها على أحقية الطفل في التوعية والتنشئة الكريمة، كما أكدت أن حقه لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تناسب مراحل عمره المختلفة.

وحرص الأهالي على مشاركة أبنائهم في المبادرة، ونجحت الواعظات خلال المبادرة في تقديم برنامج شامل يضم المحتوى التثقيفي المتنوع والمختلف، وذلك بتبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة رؤية للنشء، والمحتوى المتنوع من مجلة الفردوس، وكذلك إصدارات الوزارة المرئية من فيديوهات “علم طفلك” الإلكترونية، كما شمل البرنامج أيضًا محتوى دينيًّا مبسطًا من السيرة النبوية، وسير الصحابة، وكذلك تحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب عدد من الورش الفنية الهادفة للأطفال.

وحرصت وزارة الأوقاف عند إطلاق المبادرة على تخصيص صفحتين كاملتين من مجلة الفردوس للأطفال النوابغ ليكونوا بذلك نموذجًا يحتذى به في المجتمع، سواء كان النبوغ في مجال حفظ القرآن الكريم، أو كتابة الشعر، أو القصة، أو في مجال التفوق العلمي (أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية أو المحافظات)، ويشمل ذلك التعليم العام والأزهري، أو في مجال التفوق الرياضي ويشمل الحاصلين على ميداليات على مستوى الجمهورية أو المستوى الدولي، وكذلك الأطفال الحاصلين على براءات اختراع، وسائر أنواع النبوغ والتفوق.

وحرص عدد كبير من الأطفال على مراسلة المجلة على اللينك الذي خصصته الوزارة لاستقبال سيرهم الذاتية ، وجاء عدد شهر جمادى الأولى من المجلة ليعرض أولى هذه النماذج المشاركة بباب أطفالنا النوابغ.

وإيمانًا من الوزارة بحق الطفل الموهوب في الدعم الكامل واستمرارية هذا الدعم والتشجيع ، فقد قامت باستقبال عددٍ من الأطفال الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في الأعوام السابقة لتسجيل عدد من الابتهالات والقراءات المختلفة لنشرها بمواقع الوزارة المختلفة .

وفي إطار المبادرة أيضًا حرصت الوزارة على عودة صالون "في محبة الوطن" والذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمركز القومي لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وجاء الصالون الأول تحت عنوان : "المدرسة الوطن الصغير" شارك فيه الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، ومن وزارة الأوقاف الشيخ عبد الخالق صلاح إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، كما شارك فيه أيضًا الكاتب عبده الزراع رئيس شعبة أدب الأطفال باتحاد الكتاب المصري ، وقد أقيم على هامش الصالون عدد من الورش الفنية و لاقى هذا الصالون إقبالًا كبيرًا من الأطفال من المراحل العمرية المختلفة.