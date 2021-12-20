الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق فعاليات مؤتمر «المبادرون» لتفعيل الإتاحة لذوى الإعاقة غدًا

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات مؤتمر «المبادرون»؛ لمناقشة سبل تفعيل الإتاحة لذوي الإعاقة في مصر.

وقالت الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن الاستثمار الاجتماعي يتمثل في المساعدات النقدية، والمادية، وتوظيف الوقت، وغيرها من الأساليب، ونسعى دائمًا لخلق فرص جديدة لمشاركة ذوي الإعاقة.

وأضافت أن قضايا ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم تستحوذ على أهمية قصوى من القيادة السياسية، وهي تعتبر من أولويات وزارة التضامن الاجتماعي ومن أهم برامجها، ولذلك تسعى الوزارة دائماً لإدراج رؤيتها بشأن الاستثمار في قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقهم في المشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية وفي بناء الوطن.  

وعن الدعم النقدي، أكدت أنه يتم تقديمه لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقات المختلفة بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا، لكن ليس كثيرًا عليهم، كما استفاد 170 ألفًا من طلاب المدارس والجامعات من منح وأجهزة تعويضية وأجهزة تكنولوجية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار استراتيجي يسعي إلى توظيف الطاقات لأقصي حد والحصول على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو اليها الوطن بأكمله، ومن المتطلبات الواجب توفرها لتعزيز الاستثمار المجتمعي أهمية التوعية والتثقيف بتعزيز تكافؤ الفرص ورفض التمييز بجميع أشكاله.

وفيما يخص استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، اوضحت الوزارة أن هناك عدة إجراءات وهى: -

 -3 صور شخصية مقاس 4 في 6، تكون خلفيتهم بيضاء.
- صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها.
- شهادة ميلاد ممكنة.
- الحصول على تقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن «المواطن لن يحمل ورقة في يده».
- يكون معروف الطبيب الذي أصدر التقرير الطبي، لحوكمة منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة.

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