النمسا تتسلم أول شحنة من علاج جديد لكورونا

أكد فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي أن بلاده تسلمت اول شحنة من أدوية علاج وباء فيروس كورونا الجديدة ، موضحا أن هذه الأدوية تستخدم لمنع تطور المرض الى المراحل الشديدة خاصة لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وأشار الوزير في تصريح اليوم إلى أن الدواء ويسمى (ستروفيماب) وتنتجه شركة ( جلاكسو سميث كليني) وتم تسليم أول شحنة في النمسا وسيتم علاج أول مجموعة من المرضى في الأيام المقبلة.

وذكر وزير الصحة النمساوي أنه يمكن علاج أكثر من 15 ألف مريض باستخدام (سوتروفيماب ) في أول مرحلة ، موضحا أنه سوف يتم تسليم الشحنات التالية إلى النمسا بمجرد الموافقة على الدواء من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية كانت قد أعطت بالفعل توصية إيجابية للدواء والذي سوف يحمل اسم تجاريا هو "Xevudy".

وأضاف وزير الصحة أن من أبرز أولوياته هي الاستجابة في أسرع وقت ممكن للوضع الصعب الوباء وتوفير أدوية للمرضى في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أن متحور "أوميكرون" قاب قوسين أو أدنى من التسبب في موجة خامسة قوية من الوباء في النمسا .

وقال الرئيس النمساوي في تصريحات اليوم الاثنين، عقب لقاء بالفيديو مع علماء الفيروسات فلوريان كرامر وأندرياس بيرثالر وأولريش إلينج وبيتر كليميك ونيكي بوبر و إيفا شيرنهامر - إن أهم نصيحة قدمها العلماء هي ضرورة الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الإجراءات الأخرى تساعد في السيطرة على انتشار “أوميكرون” مثل ارتداء الكمامات و الحفاظ على مسافة الأمان وتقليل الاتصالات الاجتماعية والفحوصات الطبية المنتظمة حيث توفر الحماية للفرد و للآخرين.