الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا .. فتح المظاريف الفنية لمناقصتين بالصالحية الجديدة

المهندس خالد شاهين
المهندس خالد شاهين

يطرح جهاز مدينة الصالحية الجديدة  بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس خالد شاهين، غدًا الثلاثاء، مناقصتين الأولى على تنفيذ عملية توفير الخدمات وجمع المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع بالحي الأول والرابع والمنطقة الصناعية الأولي بالمدينة. 

وأوضح شاهين، أن المناقصة الثانية علي تنفيذ وتوفير الخدمات جمع المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع بالحي الثاني والثالث والمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة. 

تفاصيل المناقصة 

وأشار رئيس جهاز تنمية الصالحية، إلي أن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا فقط لكل مناقصة حده، موضحاً أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة. 

تفاصيل فتح المظاريف

وأكد شاهين أن قيمة التأمين الابتدائي لكل مناقصة هي 90 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتامين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 ، بينما ستعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الثانية، يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021.  

ونوه شاهين إلى أنه جلسة فتح المظاريف المالية الفنية تُعقد بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق الأول من فبراير 2022 المقبل، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق الثاني من فبراير 2022، وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف الفنية فى موعد لاحق، بينما تخضع المناقصتين لأحكام القانون رقم "182 " لسنة 2018 ولائحته التنفيذية . 

وأضاف رئيس الجهاز، أن هناك خطة للجهاز لاعادة وتطوير المدينة واعادة الشي لاصلة من تطوير اعمال الطرق والخدمات واعمال الصرف الصحي والشبكات المياه. 

جهاز الصالحية غدا يفتح المظاريف الفنية للمناقصتين خالد شاهين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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غدًا .. فتح المظاريف الفنية لمناقصتين بالصالحية الجديدة

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