الجيش اليمني: مقتل 14 حوثيًا في مأرب

نفّذ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، كمينًا محكمًا استهدف تجمعًا لميليشيا الحوثي، في أحد قطاعات الجبهة الجنوبية بمحافظة مارب.

وأوضح مصدر عسكري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن الكمين أسفر عن مقتل 14 عنصرًا حوثيًا، إضافة إلى إعطاب طقمين قتاليين تابعين للميليشيا، فيما صادر الجيش أسلحة خفيفة ومتوسّطة كانت بحوزة تلك العناصر.

وفي سياق متصل، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية باليمن - بعدّة غارات - تجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثي، في مواقع متفرقة بالجبهة الجنوبية، وألحق بها أضرارًا بشرية ومادية، منها تدمير طقمين وعربتين مدرعتين بما عليهما من أفراد وعتاد.

ويذكر أن أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة تحقيقه تقدمًا ميدانيًا في معارك خاضها مع جماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أفاد مصدر عسكري يمني، بأن "قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد طيران التحالف العربي، هجومًا واسعًا في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية، تمكنت إثر المعارك من استعادة مواقع عدة، بينها موقعًا الشبكة والإريلات".

وأضاف المصدر أن "الجيش اليمني تمكن خلال هجومه العكسي من التقدم وسط معارك عنيفة بمختلف الأسلحة إلى منطقة اللجمة، وذلك بعد أيام من سيطرة جماعة الحوثيين عليها".

وأشار إلى أن تقدم القوات الحكومية أتى بعد وصول تعزيزات عسكرية تضم نحو 35 آلية ومقاتلين إلى مأرب دعمًا وإسنادًا لقواته المرابطة في جبهة البلق القبلي، موضحًا أن المعارك أوقعت 42 قتيلًا وعشرات المصابين من الجانبين.

بدورها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن طيران التحالف العربي، استهدف يوم الأحد بـ25 غارة محافظة مأرب، تركزت 21 غارة منها على البلق في مديرية الوادي جنوب المحافظة، فيما استهدفت 4 غارات مديرية صرواح غربها.