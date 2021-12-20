الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتظام الدراسة غدًا فى الإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على انتظام الدراسة غدًا الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، في ضوء ما جاء من بيانات توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونفت المحافظة ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعى حول تعطيل الدراسة غدًا، مناشدة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة، وذلك من خلال الروابط  الآتية:

-محافظة الإسكندرية، الصفحة الرسمية 
https://www.facebook.com/Alex.Gov.Eg

-محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية

https://www.facebook.com/AlexPortal.Gov.Eg

 

على الصعيد ذاته، أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتًا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

وكان قد قرر محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية للطلاب والمعلمون لمدة يومين، لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة، وتوقعات الأرصاد الجوية بطقس سيء وأمطار غزيرة تجتاح المدينة.
 

الإسكندرية انتظام الدراسة غدا محافظة الاسكندرية الأجهزة التنفيذية غرف العمليات الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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