الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى «التامول» بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في مخدر التامول.

كانت معلومات قد وردت إلى قسم شرطة المرج مفادها وجود شخصين بدائرة القسم، يقومان ببيع عقاقير مخدرة إلى زبائنهم، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة؛ فتبين أن المتهمين يبيعان عقار التامول المخدر بالمنطقة محل سكنهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبتفتيشهما ضُبط بحوزتهما 3000 قرص من عقار التامول، ومبلغ مالي، وعدد 3 هواتف محمولة، وسيارة مستأجرة.

وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

حبس المتهمين بقتل فتاة كفر شكر وإلقائها على طريق بنها الحر

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

عقب سقوط ثلوج وأمطار رعدية.. موعد انكسار الموجة الباردة

الرئيس السيسى يوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق

«القارب».. قصة نهاية العالم على الطريقة الإسبانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل