إحباط محاولة لتهريب طبنجة صوت ومطواة عبر مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب طبنجة صوت ومطواة وعدد من الطلقات ومستلزماتهما بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.

البداية كانت بإخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي بالاشتباه فى قيام الراكب “ص.ع” القادم على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو بتهريب أشياء مخالفة .

وبالعرض على حسين هيكل قرر تكليف مصطفي عبد الفضيل مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود طبنجة صوت وخزنة إحتياطية و 350 طلقة صوت عيار 9 مللي و299 طلقة صوت عيار 8 مللي ومطواة ذات نصل حاد .

وقرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 215 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى