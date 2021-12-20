تكريم 5 شخصيات فى المهرجان: أثروا تاريخ «أبوالفنون»

شهدت الدورة الـ٢٨ من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى تكريم ٥ شخصيات بارزة فى المسرح هم: حسن الجريتلى، المولود فى أمريكا عام ١٩٤٨، والذى تخرج فى جامعة بريستول بالمملكة المتحدة بعد أن درس الدراما والأدب الفرنسى بدرجة امتياز، وحصل عام ١٩٨١ على دبلوم الدراسات العليا من جامعة السوربون فى الإخراج للوسائل السمعية والبصرية، وعمل ممثلًا فى المركز القومى للمسرح، وقدم أعمالًا لشكسبير، وألبير كامو، وبريخت وغيرهم.

وأسس «الجريتلى» فرقة مسرح الأرض والريح، وعمل كمساعد مخرج ليوسف شاهين فى أفلام: اليوم السادس، والوداع يا بونابارت، ومع المخرج يسرى نصرالله فى فيلم سرقات صيفية، وأسس فرقة «الورشة» المستقلة سنة ١٩٨٧، بهدف الاقتباس والتمصير، واستلهام الثقافة الشعبية المصرية.

وجرى تكريم خالد الطريفى وهو كاتب وممثل ومخرج أردنى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة ١٩٧٩، وشارك كممثل فى مسرحية شواطئ الزيتون، ومن أبرز المسرحيات التى أخرجها «شمشون ودليلة»، و«خريفة شعبية».

حصل على عدة جوائز أهمها: أفضل سينوغرافيا بمهرجان قرطاچ ١٩٨٧، وأفضل إخراج فى مهرجان المسرح الأردنى الأول والثانى فى عامى ١٩٩١ و١٩٩٢ وأفضل عرض بمهرجان البحر الأبيض المتوسط إيطاليا ١٩٩٦، وجرى تكريمه فى مهرجان المسرح الأردنى عام ٢٠١٢.

ومن بين المكرمين الخمسة جان جاى ليكا، وهو حاصل على وسام فارس الفنون والآداب بفرنسا، وهو سينوجراف، واستشارى معمارى، ومصمم ديكور، وأزياء مسرحية، له أكثر من ٢٠٠ تصميم مسرحى، وعمل خبيرًا مسرحيًا لبعض الفرق فى الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والنرويج، وألمانيا، وروسيا، وأنشأ مدرسة مسرحية للتقنيات والمساحات فى لشبونة وموسكو.

كما جرى تكريم عصام السيد، وهو حاصل على جائزة الدولة للتفوق، وأخرج ما يزيد على ٦٠ عملًا مسرحيًا منذ ١٩٨١ وإلى وقتنا الحاضر، أبرزها «أهلًا يا بكوات»، و«وداعًا يا بكوات»، و«زكى فى الوزارة»، و«فى بيتنا شبح».

وكُرم أيضًا ناجى الحاى، وهو كاتب إماراتى، وممثل، ومخرج مسرحى ورئيس مسرح الشباب، وشارك بالعديد من المهرجانات.