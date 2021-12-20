ألف مسرحى يحتفلون بختام التجريبى فى ليل القاهرة

ممثل أوكرانى يفوز بأفضل ممثل وسورية تفوز بجائزة أفضل ممثلة

تكريم «عصام السيد» و«حسن الجريتلى» من مصر وإماراتى وأردنى وفرنسى فى قائمة التكريم

معرض للتصميمات المسرحية من دول العالم المختلفة وخمسة تصميمات مصرية تفوز فى المسابقة

مسرحية من «بنى سويف» تفوز بجائزة نوادى المسرح وشهادات تقدير للبحرين والإمارات

شهدت دار الأوبرا بالقاهرة، أمس الأول، ختام الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان المسرح التجريبى، حيث تم تكريم خمسة من أكبر المسرحيين فى العالم من بينهم حسن الجريتلى مؤسس فرقة الورشة المسرحية فى مصر، والأردنى خالد الطريفى.. والفرنسى جان جاى ليكا.. والمخرج المصرى الكبير عصام السيد الذى أخرج ستين عرضًا مسرحيًا من بينها «أهلا يا بكوات» للكاتب الكبير لينين الرملى، و«وداعًا يا بكوات» لنفس الكاتب، بالإضافة لمسرحيات أخرى هامة مثل «زكى فى الوزارة» و«فى بيتنا شبح».. كما تم تكريم الكاتب الإماراتى «ناجى الحاى» أحد رموز الحركة المسرحية فى الإمارات.. على المستوى المصرى جاء تكريم حسن الجريتلى مدير ومؤسس فرقة الورشة المسرحية تكريمًا فى محله، حيث لعبت فرقة الورشة «تأسست ١٩٨٧» دورًا كبيرًا فى تدريب واحتضان عدد من المواهب الكبيرة التى صارت أسماء لامعة فى عالم التمثيل والدراما فيما بعد مثل «سيد رجب» و«عارفة عبدالرسول» و«دنيا ماهر».. فضلًا عن ذهابها للصعيد لتأسيس مركز دائم للرقص والتحطيب فى المنيا والاهتمام بفنون الصعيد بشكل عام.. وبالتالى فقد كان التكريم على المستوى المصرى والعربى تحية لفنانين حافظوا على فن المسرح فى ظروف بالغة الصعوبة فى سنوات التسعينيات وما تلاها.

على مستوى العروض فاز العرض الأوكرانى «كاليجولا» بجائزة أفضل عرض وفاز بطله بجائزة أفضل ممثل، وفاز مخرجه بجائزة أفضل مخرج، وقد فازت بجائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسرحية «أى ميديا» الممثلة السورية حلا عمران.. كما تم تقديم شهادة تقدير خاصة للعرض البحرينى «هدوء تام».. وكان من أهم أنشطة المهرجان هذا العام إقامة معرض فنى للتصميمات المسرحية الطليعية وغير التقليدية فى إحدى قاعات مركز الهناجر. حيث جرى عرض تصميمات مسرحية بين سينوغرافيا وديكور وأزياء وإضاءة، كان من نصيب مصر منها ٢٤ تصميمًا ونصيب الدول العربية الأخرى عشرة تصميمات و٧١ تصميمًا من دول العالم المختلفة.. وكان من أهم أنشطة المهرجان هذا العام عروض نوادى المسرح التجريبى من محافظات ومدن مصر المختلفة.