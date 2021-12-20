التحقيق فى العثور على جثة موظف مقتول داخل شقته بأوسيم

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة موظف مقتول داخل شقته بأوسيم في ظروف غامضة، وطلبت النيابة بنقلها للمشرحة لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة، يفيد العثور على جثة موظف مقتول داخل شقته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة موظف، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى يقطن بمفرده بالشقة، وبه إصابات ووجود شبهة جنائية بالواقعة، نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض الواقعة.