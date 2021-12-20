حبس متهم بالإتجار في الكوكايين بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس شخص بتهمة الاتجار في مخدر الكوكايين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات قد وردت إلى مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة ملكه ، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين وزنت (1 كيلو جرام - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.