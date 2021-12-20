ضبط تشكيل عصابي بحوزته 150 طربة حشيش في المنوفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى القبض على تشكيل عصابي لترويج المخدرات وبحوزتهم 150 طربة حشيش وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، نشاط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارتين فى كمين أُعد لضبطهم بدائرة مركز شرطة قويسنا وبحوزتهم 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى و4 هواتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,500,000) مليون وخمسمائة ألفجنيه تقريباً.