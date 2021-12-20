الإنقاذ النهري ينتشل جثة شاب غرق في الرياح التوفيقي ببنها

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الإثنين، في انتشال جثة شاب، لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى بمنطقة أتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة من الأهالى بغرق شاب بمياه النيل بكورنيش الرياح التوفيقى بدائرة قسم شرطة أول بنها.

على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، بمرافقة قوة بحثية تحت إشراف اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبقيادة المقدم محمد ثروت رئيس مباحث قسم ثان بنها.

وبالمعاينة والفحص، تبين أنه في أثناء وقوف الغريق برفقة شاب آخر على كورنيش النيل بالرياح التوفيقى قام أحدهما بخلع ملابسه والنزول للمياه، واستغاث بزميله إلا إنه لم يتمكن من إنقاذه، وتبين أنه يدعى "أ. ر"، 26 سنة، مندوب بشركة بدائرة قسم ثان بنها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، كما انتدبت النيابة الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف عليه لمعرفة سبب الوفاة، كما استعجلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وصرحت بالفدن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.