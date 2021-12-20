خطاب مهام من «التعليم» بشأن تقييم طلاب «5 ابتدائي»

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً إلى مديريات التربية والتعليم بشأن الصف الخامس الابتدائي.

وجاء في خطاب الوزارة: «إلحاقا لكتابنا بشأن موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراء التطبيق الأول للتقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021- 2022، يجب التشديد على مديري المدارس الابتدائية الواقعة في نطاق مديرياتكم ويشملها تطبيق التقييم الوطني بالآتي:

1. تواجد أعضاء الهيئة التدريسية بالمدرسة والإداريين والأخصائيين ومديري المدارس خلال يومي التطبيق 21 و22 ديسمبر.

2. التنبيه المشدد بضرورة حضور جميع تلاميذ الصف الخامس خلال يومي التطبيق من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته.

3. تسهيل مهمة المطبقين دون تدخل في خطة سير التطبيق.