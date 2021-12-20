الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية توافق على خطة نمساوية لدعم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خطة مساعدة نمساوية لدعم إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

وجاء، في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أن هذا الإجراء سيساعد النمسا في الوصول إلى هدفها المتمثل في إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ في عام 2030، بما يتماشى مع خطة التعافي والقدرة على الصمود على النحو الذي أقرته المفوضية ووافق عليها المجلس، وسيساهم أيضًا في الهدف الأوروبي المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة: "سيمكن هذا المخطط النمسا من دعم التقنيات المتجددة، حيث حددت هدفها المتمثل في تحقيق توليد كهرباء خالٍ من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100٪ في عام 2030. وسيساهم هذا الإجراء في الحد من ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يتماشى مع أهداف الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي والأهداف البيئية المحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في النمسا، دون تشويه قيم المنافسة في السوق الموحدة".

وقد أخطرت النمسا المفوضية بنيتها في تقديم مخطط لدعم الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة (أي الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والكتلة الحيوية، والغاز الحيوي)، وبموجب المخطط، ستتخذ المساعدة شكل علاوة إضافية، تُحسب على أنها الفرق بين متوسط ​​تكلفة الإنتاج لكل تقنية متجددة وسعر سوق الكهرباء،  وسيتم منح المساعدة، على وجه الخصوص للكهرباء المنتجة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، من خلال عطاءات تنافسية بين الشركات التي تعمل في هذا المجال.

وقد أكد معهد الميثانول الدولي Methanol Institute ولجنة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أنه تم إدراج غاز الميثانول في قائمة ناقلات الطاقة المتجددة المحتملة منذ عدة عقود حتى الآن، يتم استخدامه بكميات كبيرة جدًا في الصناعة الكيميائية، ولكن أيضًا يستخدم بشكل متزايد كوقود على المدى الطويل.

المفوضية الاوروبية مساعدات الدول الأعضاء الطاقة المتجددة الطاقة الحياد المناخي ثاني أكسيد الكربون

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