جامعة أسوان تكرم طالبًا بهندسة الطاقة لفوزه بالمركز الثانى فى ملتقى النانو تكنولوجى

كرّم، اليوم الإثنين، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان الطالب عمر محمد الحبشي، الطالب بالفرقة الرابعة شعبة شبكات الجهد الفائق الهندسة الكهربية بكلية هندسة الطاقة، الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بالملتقي الخامس للنانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم المختلفة، والذي استضافته جامعة طنطا، بمشاركة 12 جامعات مصرية، وهي: «المنوفية، حلوان، الأزهر، بنها، المنصورة، الفيوم، طنطا، أسوان، الزقازيق، عين شمس، جنوب الوادي، أسيوط».



ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن هناك أهمية للبحث العلمي الذي يعد إحدى ركائز التنمية الشاملة وتقدم الشعوب والدول في مختلف المجالات، وخاصة في ظل اهتمام الدولة بالبحث العلمي بالجامعات المصرية.





كما قدم رئيس جامعة أسوان التهنئة لطالب عمر الحبشي، بمناسبة فوز بحثه العلمي تحت عنوان تطبيقات النانوتكنولوجي في الطاقة الشمسية.

بينما كرّم الدكتور أيمن عثمان، حاتم يسري يوسف مدير عام الإدارة العامه لرعاية الطلاب بالجامعة وعزة حسن أبو زيد مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، والتقط الطالب والعاملون برعاية الطلاب صورا تذكارية مع رئيس الجامعة.