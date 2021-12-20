صحيفة ماليزية: الشعب يخشى اللصوص أكثر من الفيضانات والكوارث الطبيعية

أكدت صحيفة «ذا ستار» الماليزية، أن الشعب عليه أن يدرك أن الفيضانات أخطر من اللصوص، لذا عليهم ترقب أحدث المعلومات من السلطات فيما يتعلق بخطط الإخلاء أثناء الفيضان.

وتابعت، أن كثيرا من الماليزيين يهتمون بحماية أنفسهم من اللصوص والحوادث الخطيرة أكثر من الكوارث الطبيعية، كما يقول مدير مركز التأهب والوقاية من الكوارث التابع للجامعة التكنولوجية الماليزية الدكتور خمارول أزهاري رزاق.

وتابع في تصريحات للصحيفة: «كثير من الناس لا يستثمرون في الحصول على تأمين ضد الفيضانات لأنهم لا يعتقدون أنه يمثل أولوية مثل نظام الإنذار أو الشبكات المضافة، ومع ذلك، لا يدرك الكثير من الناس مخاطرهم المحلية، والتي تشمل الفيضانات أو الكوارث الأخرى».

وأضاف: «الحد من مخاطر الكوارث مسؤولية مشتركة في إعداد أنفسنا للكوارث المستقبلية، فالحد من تأثير الكوارث الناجمة عن تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة هو أولويتنا، ومع ذلك، تأتي الكوارث أو الأزمات دائمًا بفرص جديدة للتغيير أو التحسين، فوجود خطة إخلاء قبل الفيضان يمكن أن يساعد في منع الإصابات والأضرار بالممتلكات».

وأوضح أنه من الضروري تجديد استراتيجية التعامل مع المخاطر المناخية المستقبلية، وزيادة عدد برامج التأهب للكوارث (إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية)، والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل المرونة.