تزامنًا مع «الكريسماس».. تفاصيل ارتفاع أسعار السيارات خلال 2022

شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا في أسعار مستمر منذ بداية العام الجاري بسبب نقص الرقائق الإلكترونية في المصانع العالمية وكذلك خفض حجم الانتاج الكلي بسبب أزمة فيروس كورونا والعمل بمنتصف الطاقة الإنتاجية.

وقال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة تجار السيارات سابقًا، إن أسعار السيارات سجلت ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية وتستمر في الارتفاع حتى نهاية العام ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا كبيرًا في بداية العام تزامنًا مع أعياد الكريسماس نتيجة زيادة الطلب عن حجم المعروض .

وأضاف مصطفى، أن سوق السيارات سيظل في حالة ارتباك حتى منتصف العام المقبل وحتي تعود المصانع لانتاج كامل طاقتها مرة أخرى.

وأصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، تقريرًا بشأن مبيعات السيارات المحلية والمستوردة في السوق المصري خلال العالم الحالي 2021، مقارنة بالعام الماضي 2020 كشف عن ارتفاع نسبة مبيعات السيارات المحلية بـ54.7% بعدد سيارات يصل لنحو 31.670 سيارة فى مقابل 20.475 سيارة فى عام 2020، بينما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 61.1% بعدد سيارات وصل إلى 87.245 سيارة في مقابل نسبة مبيعات في العالم الماضي وصلت إلى 54.162 سيارة.