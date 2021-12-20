«المخرج زعقلي ووقعت على وشي».. زبيدة ثروت تحكي عن أسوأ مشاهدها

تحدثت الفنانة زبيدة ثروت عن أسوأ المشاهد التي أدتها على الشاشة، إذ أصيبت في إحداها وبكت بقوة في المشهد الآخر، بعد أن نهرها المخرج محمد كريم، وجاء ذلك في حوار أجري معها على صفحات مجلة الكواكب.

تقول زبيدة ثروت: "حين وقفت أمام الكاميرا لأول مرة في الفيلم الذي فزت بدور فيه بعد أن كنت الاولى في مسابقة مجلة الكواكب، لقنني الأستاذ الكبير والقدير محمد كريم العبارة التي سألقيها بحماسه المعهود والمعروف، وراح يراقبني وأنا أؤدي المشهد، وحدث أثناء التمثيل أن تحولت عن الكاميرا ونظرت إليه، ولم أكن أدرك أن هذا خطأ، وأدركت ذلك عندما صاح في بأعلى صوته: "يا زبيدة يا بنتي أنا قلت لك متبصيش ليه".

شادية جبرت خاطري

وأضافت: "كان هذا أمام جمهور كبير تجمع في البلاتوه من فنيين، وعمال، ومتفرجين، جاءوا ليشاهدوا الفتاة التي سبقتها ضجه، وأفردت لها الكواكب صفحاتها، ولهذا أحسست بالدموع تزحف لعيني وتسقط على خدي، ورحت أبكي في نشيج ظاهر، وراتني الفنانة شادية وصعبت عليها فراحت تطيب خاطري قائلة: «عندما كنت مثلك شخط في سليمان نجيب شخطة جمدت الدماء في عروقي، هكذا نتعلم يا زبيدة فلا تغضبي».

وتكمل «زبيدة»: «وفي فيلم الملاك الصغير كان أحدًا لمشاهد يتطلب أن أتدحرج على السلم، وأسقط عن آخر بسطة فيه، وفكر المخرج في إحضار دوبليرة تقوم بأداء الدور على أن يعدل المشهد قليلا ليبدو وجهي على الشاشة، وأنا أسقط، ولكني لم أوافقه على تعديل المشهد، فإن إظهار وجهي بانفعالات من تسقط مشهد فيه قوة، وجيجب أن أؤديه، وحاول المخرج أن يثنيني عن عزمي ولكني أصررت».

وقعت على السلم

وتواصل: «سقطت على السلم و"اتخرشمت" وسالت الدماء من فمي، وأصبت برضوض لزمت الفراش بسببها أسبوعا».