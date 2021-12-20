وزير الكهرباء: نستهدف إنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال 2023

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم حاليًا إنتاج أكثر من 6 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة (رياح وشمس ومياه)، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال النصف الثاني من عام 2023.

وأضاف شاكر - في تصريح اليوم، خلال مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة - أن قطاع الكهرباء نجح في وضع استراتيجية قومية للطاقة المتجددة تهدف إلى الوصول إلى إنتاج 42% من الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاجنا من الكهرباء.

وأوضح أنه تم وضع خطة لتنويع مزيج الطاقة في مصر، كما تم تحديث استراتيجية الطاقة المصرية وتم التخلي تمامًا عن إدخال الفحم في إنتاج الكهرباء في إطار خطة مصر للتنوع المناخي وتقليل انبعاثات الكربون لمواكبة الاتجاه العالمي في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على مؤسسات القطاع الخاص في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، حيث تم تنويع نظم التعاقدات منها المزايدات العلنية والمناقصات التنافسية ونظام تعريفة التغذية، ومشروعات هيئة الطاقة المتجددة بنظام التعاقد والبناء والتمويل، ونفذنا اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل.

وتابع أن كل هذه الأنظمة من أجل التيسير على مستثمري القطاع الخاص في إنشاء محطات الطاقة المتجددة وأبرز مثال على ذلك مجمع بنبان الشمسي بقدرة 1465 ميجاوات حيث تم تشغيله بالكامل عام 2019، ووفر المشروع خلال مرحلة الإنشاء 10 آلاف فرصة عمل، ولدينا أيضًا مساحات أخرى في بنبان لبناء محطات جديدة لتصل قدرات المجمع إلى 1800 ميجاوات.

ولفت إلى أنه تم إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر؛ لإدخال طاقة الهيدروجين الأخضر ضمن مزيج الطاقة المصري، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لوضع أسس إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، بجانب توقيع اتفاقية مع بلجيكا في هذا المجال.

ويناقش مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة عددًا من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالكهرباء، حيث عُقد بعنوان (الآفاق المستقبلية لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في ظل التكنولوجيا الحديثة)، كما بحث تعميق المكون المحلي في قطاع الطاقة بين البحث العلمي والتطبيق من بحث التحديات التي تواجه المصنعين المحليين في قطاع الطاقة بمصر، ودور وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسات الدولة في تحسين مستوى الجودة وزيادة القدرة التنافسية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.