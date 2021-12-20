الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مدير الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات وآخرين للمحاكمة التأديبية

وزارة العدل
وزارة العدل

قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية ومحاميين من مساعديه إلى المحاكمة التأديبية العاجلة في القضية رقم 8 لسنة 64 قضائية عليا.

ووفقًا لحيثيات القرار فقد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون، وارتكبوا مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال عام 2019.

وأكد تقرير الاتهام أن نادر سعد العزب ومحمد كامل السعودي، المحاميين بالإدارات القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية تقاعسا عن مراعاة الأصول القانونية والفنية لدى مباشرة التحقيق الإداري رقم 35 لسنة 2019، وذلك بعدم سماع شهادة كل من محمد شحاتة ومحمد سمير، العاملين  بشركة بنها للصناعات الإلكترونية.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين لم يقوما بإعادة استدعاء الشاكي فتحي أحمد سلامة ومواجهته بأقوال من سئلوا بالتحقيق الإداري بشأن قيام أفراد الأمن بالتعدي عليه بالسب والضرب، وكذلك عدم استدعاء رئيس قطاع الأمن ومواجهته بما قرره الشاكي عبر أقواله بالتحقيق، ولم يقوما بكتابة التحقيق بمعرفة أمين سر بالمخالفة للتعليمات، وعدم استدعاء الشهود والمخالفين بموجب تكليف كتابي.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل عن أن محيي السيد عبدالقادر، مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية أهمل في الإشراف والمتابعة على المحالين الأول والثاني، الأمر الذي ترتب عليه ارتكابهما فيما نسب إليهما من مخالفات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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