شعبة مواد البناء: استقرار فى أسعار الأسمنت والطن يبدأ من 14 ألف جنيه

سجلت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار في الأسواق بسبب وفرة المعروض منها بعد ارتفاع حجم الإنتاج في بعضها كالاسمنت.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الركود في الأسواق بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الأمر الذي تسبب في تعطل حركة نقل البضائع .

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الحديد سجلت سعر 13ألف و700 جنيهًا للطن، وذلك بعد إلغاء رسوم استيراد “البيليت” الشهر الماضي، ويصل الطن للمستهلك بسعر يبدأ من 14 ألف جنيه.

وأضاف الزيني، أن المصانع المتكاملة تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر 14 ألف و900 جنيه ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15 ألف و200 جنيهًا.

أما عن أسعار الأسمنت فتسجل حاليًا 875 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر، ويصل أقصى سعر ألف جنيه، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها إلى 1100 جنيها.