الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب في مستشفى التضامن ببورسعيد

حريق نشب في مستشفى
حريق نشب في مستشفى

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق وقع بغرفة للعمال بمستشفى التضامن،  في نطاق حي المناخ.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق فى مستشفى التضامن التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وعلى الفور توجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى الغرف والأقسام المجاورة للغرفة المحترقة، وذلك دون وقوع أى خسائر بالأرواح. 

تحرر محضر بالواقعة، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات المادية التى جاءت بمحتويات الغرفة، والوقوف على ملابسات الحادث.

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وائل لطفي

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