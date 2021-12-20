الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسطوانة غاز تقتل طفلا فى الفيوم

أسطوانة غاز تقتل
أسطوانة غاز تقتل طفلا

لقى طفل فى السادسة من عمره مصرعه بالفيوم، حيث سقطت عليه أسطوانة غاز من الدور الثالث، وتم نقل جثته للمستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية بنطاق المركز، بمصرع طفل سقطت عليه أسطوانة غاز من الطابق الثالث وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى موقع الحادث بقرية حلفا بنطاق المركز.

وتبين من التحريات والمعاينة مصرع طفل لم يتجاوز السادسة من عمره إثر سقوط إسطوانة غاز فوق رأسه وقالت أسرة الطفل فى محضر الشرطة، إن الطفل كان يلهو ويلعب فى الشارع، إلا أن جارتهم ألقت أسطوانة غاز من الطابق الثالث إلى زوجها ليغيرها بأخرى ممتلئة، فسقطت فوق رأس الطفل فسقط جثة هامدة غارقاً فى دمائه إثر إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

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وائل لطفي

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