الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

تحديد خط سير محدد له.. جهود الدولة لتقنين وضع «التكاتك» بمصر

حظر التوك توك
حظر التوك توك

جهود ضخمة بذلتها الدولة والحكومة لتقنين وضع «التكاتك» في مصر، إلى أن أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال «التوك توك» كوسيلة نقل آمنة مثل سيارات الميني فان، من أجل الحفاظ على تطوير الشارع المصري وسلامة المواطنين، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وفي الصدد، قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي وتم الاتفاق على تخفيض رسوم التأمينات حتى لا تزيد عن 1000 جنيه، وفي الوقت نفسه جرى الاتفاق مع الحكومة على تحديد خطوط سير جديدة لهذه المركبات، بما يتماشى مع «حياة كريمة».

تسهيلات لتشجيع أصحابها على الإحلال

طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أوضح أن المبادرة تسعى إلى تطبيق إحلال التوك توك واستبداله بسيارات الميني فان، وحتى الآن لا زال هناك دراسات لتقنين وضع التوك توك، لاسيما وأنه لا يوجد إحصائيات رسمية بعدد هذه المركبات في مصر، ولكن الأرقام الغير رسمية تشير إلى أن أعداده لا تزيد على الـ 5 ملايين.

وأضاف عوض أن هناك قرار صادر منذ عام 2014 بشأن منع استيراد التوك توك، ولكن ما يحدث هو استيراد قطع الغيار وتجميعه في الداخل، لذا تسعى الدولة إلى تقنين هذه الأوضاع متخذة بعين الاعتبار وجود فئة كبيرة تعتمد على "التوك توك" كمصدر دخل أساسي لها.

وبحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، فإن عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 10 مليون و881 آلف و630 مركبة، وفي الأعوام السابقة، كانت أعداد تالتكاتك في 2015 نحو 85 ألف و294، فيما بلغ عام 2016 حوالي 99 ألف، وفي 2017 كانت أعداد تلك المركبة في تزايد حيث تعدت 125 ألف توك.

الدولة تقتص مصدر العشوائيات من جذورها

حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أكد أن قرار وقف استيراد التوك توك هو قرار سليم اتخذته الحكومة المصرية، يهدف إلى تنظيم المحافظات والمدن في الجمهورية، لاسيما وأن مركبات "التوك توك" كانت مصدرا لانتشار العشوائيات والجرائم ووقوع الحوادث في الشارع المصري.

وكشف عرفة أن عدد التكاتك فى مصر ٤ ملايين وفقا للجنة النقل والمواصلات، فالتكاتك المرخصة تبلغ 226.7 ألف توك توك فقط وفقا للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد التكاتك غير المرخصة، مليونان و780 ألف توك توك.

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية أن الدولة وضعت استراتيجية وخطط واضحة للقضاء على العشوائيات، من أجل تطوير المجتمع المصري وتوفير حياة آمنة لجميع المواطنين في مختلف المدن والمحافظات، وكان على رأس هذه الخطط هي القضاء على العشوائيات وإنشاء مدن عمرانية ذكية خالية من التلوث والضوضاء والسلوكيات العشوائية الغير منظمة.

التكاتك التوك توك إحلال التوك توك الميني فان وقف استيراد التوك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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