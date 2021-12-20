الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مى فريد: تخصيص الأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة

مى فريد
مى فريد

قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن هذا العام شهد طرح شقق للإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل وتخصيص 5% من الوحدات السكنية المطروحة لهم.

وأضافت، أنه تم تخصيص الأدوار الأرضية لهم لتتناسب معهم، موضحة أن إجمالي المبلغ الإستثماري المخصص لبرنامج الإسكان الاجتماعي بلغ حوالى 30 مليار و350 مليون جنيه، بجانب 7مليار و 765 مليون جنيها دعما نقدياً للمرافق خلال 2021/2022 ".

أما بالنسبة لشبكة الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي، لفتت فريد إلي أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشيين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الأخوه أو الأخوات بدون حد أقصي.

وقالت إن تلك الفئة لها الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً ما كان وما يتقاضونه من أجر العمل على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفرق.

وأشارت إلي إجمالي عدد المستفيدين من تلك الفئة من برنامج كرامة بلغ  68% من عدد المستفيدين وذلك في مايو 2021 بإجمالي تكلفة بلغت 5 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة وذوى الإحتياجات الخاصة ، قالت “فريد” إنه تم تخصيص وحدات الإكتشاف المبكر للإعاقة لإجراء الفحوصات الشاملة للقري والكشف عن جميع الأطفال دون الخامسة وتنفيذ تدخلات مبكرة متعلقة بالتخاطب والجهاز العصبي والحركة للأطفال.

وأضافت، أنه جاري التوسع فى إنشاء وحدات الإكتشاف المبكر في القري المستهدفة بالمبادرة، والمناطق النائية، حيث من المخطط إنشاء 20 مركز جديد لذوى الإحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات المطلوبة لهم.

وأشارت إلي أنه من خلال التمكين الاقتصادي في مبادرة حياة كريمة سيتم توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لذوى الإحتياجات الخاصة في القري محل التدخل، لافتة ان إجمالي اعتمادات مبادرة حياة كريمة بلغت 800  مليار جنيه فى موازنة العام المالي 2021/2022.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن للمؤتمر السنوى الأول الذي تنظمه الوزارة حول جدوي الاستثمار الاجتماعي فى أشخاص ذوي الإعاقة.

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