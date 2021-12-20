التربية الرياضية بطنطا تنظم «الابتكار الاستراتيجى وصناعة الرياضة» الأربعاء

تطلق كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، الأربعاء القادم، مؤتمرها العلمي الدولي الرابع تحت عنوان:" الابتكار الاستراتيجي وصناعة الرياضة"، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدي وكوك، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر، والدكتور مسعود غرابة، المنسق العام للمؤتمر، والدكتور إيهاب البديوي، مقرر المؤتمر.

وأكد الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر اهتمام الكلية بالبحث العلمي من خلال تطبيق أحدث المستجدات العلمية في المجال الرياضي وتطوير التوجهات البحثية من خلال الابتكار الاستراتيجي وصناعة الرياضة بما يسهم في دعم استراتيجية مصر 2030.

وأشار عميد كلية التربية الرياضية إلى حرص الكلية على دعم التوجه نحو تصميم البحوث التطبيقية في المجال الرياضي وتوسيع دائرة المشاركة من أعضاء هيئة التدريس والباحثون من أقسام الكلية والكليات الأخرى .

وأضاف حلويش، ان المؤتمر سيتناول ثلاثة محاور هي: (الرياضة المدرسية - التدريب الرياضي - الإدارة الرياضية والترويح)، وسيقوم بإلقاء المحاضرات فيه نخبة من اساتذة التربية الرياضية في العالم، ووصل عبر البوابة الإلكترونية 70 ورقة بحثية من كافة دول العالم لمناقشتها خلال المؤتمر، وعلي هامش المؤتمر تقدم الكلية ولأول مرة في مصر إلي جانب الإعتماد الدولي، دورة مؤهلة لسوق العمل مدتها 15 يوم تمنح الشهادة الدولية المعتمدة في 36 دولة علي مستوي العالم في المدرب الشخصي ومدرب المجموعات، وستكون بتخفيض لطلبة الكلية والخريجين بأكثر من 50%، لانها خدمة مُقدمة لأبناء الكلية، بالإضافة إلي دورة محلل الأداء الرياضي التي ستعقدها الكلية علي هامش المؤتمر مدعومة التكاليف لطلابها وخريجيها أيضًا، والحدث تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومشاركة ودعم الاتحاد المصري الرياضي للجامعات ورعاية الجامعة الأمريكية في الإمارات والعديد من الشركات الراعية.

من جهته، أوضح نائب رئيس المؤتمر الدكتور مجدي وكوك، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى احتضان الابتكارات ودعم التحول الرقمي في صناعة الرياضة، وانتقاء أفضل الممارسات للتنمية المستدامة، وتعزيز استخدام الاستراتيجيات الرياضية الحديثة في المجال الرياضي، وتشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيا الرياضة والذكاء الاصطناعي، واستخدامات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في الرياضة.

وأضاف أن محاور المؤتمر تدور حول الرياضة المدرسية، والتدريب الرياضى، والإدارة الرياضية والترويح، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والباحثين بمختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.