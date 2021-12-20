المعمل المركزي للنخيل ينظم مدرسة حقلية بالمنيا

قال الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل، إنه تم اليوم الإثنين، تنظيم يوم حقلي بمزرعة بمركز مغاغة للخيل صنف بنت عايشه مثمرة وأصناف برحي ومجدول وسكري مزروعة حديثًا وه‍ي المدرسة الحقلية الرابعة من المدارس الحقلية، المقرر إجراؤها لمحافظة المنيا خلال شهر ديسمبر من خلال فرع المعمل بمحافظة المنيا.

وقال جادالله في تصريحات له الاثنين، إن المدارس الحقلية لها دوره للقيام بالعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وأضاف جادالله، أن ذلك يتم بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنيا وبحضور بعض المزارعين والمهتمين بزراعة النخيل بمركز مغاغة وعدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول

وتابع أنه قد تناولت الدراسة الحقلية الموضوعات التالية: شرح مفصل عن مدى أهمية عملية التقليم وكيفية اجراؤه في نخيل البلح مع تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة، والخدمة الشتوية في نخيل البلح وكيفية أجراها، وتوضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وتم فحص الإصابات الموجودة عمليا وتوجيه المزارعين لعلاجها بالحقن بالمبيدات الحشرية المناسب، وكذا تم توجيه المزارعين بالمزرعة لطريقة عمل الجور بشكل سليم للفسائل المزروعة حديثا.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي لتطوير وأبحاث النخيل بمتابعة أشجار النخيل بجميع المحافظات المنتجة للتمور.