عاصفة «الخمس دقائق» تدمر سواحل سيدنى وتترك 25 ألف منزل بدون كهرباء

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مدينة سيدني الأسترالية شهدت عاصفة غريبة ومفاجئة اجتاحت شمال المدينة، أمس الأحد، كانت مدتها 5 دقائق فقط، إلا أنها تسببت في دمار جماعي للمنشآت، حيث تجاوزت سرعة الرياح 80 كم/ ساعة وقطعت خطوط الكهرباء من الأعمدة، ودمرت الأشجار السيارات وانفجرت عربة الترامبولين في المحيط.

وتابعت أن الخسائر البشرية تمثلت في وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى بعد أن ضرب الطقس القاسي العاصمة نيو ساوث ويلز بعد ظهر أمس الأحد.

وأضافت أن ظروف الطقس القاسية، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن ما يصل إلى 25 ألف منزل واستمر الانقطاع حتى وقت متأخر، من ليلة أمس الأحد، حيث تسببت العاصفة في أسوأ الأضرار التي شوهدت حول نارابين.

وأشارت إلى أن حطام المنازل والمباني والأشجار تناثر في الشوارع مما تسبب في أضرار جسيمة للممتلكات والمركبات، وسبح المنقذون عبر الأمواج المتلاطمة للحصول على الترامبولين الذي تم تفجيره من فناء خلفي قريب على طول الطريق إلى الواجهة البحرية.

وأوضحت أن العاصفة تركت ساحل سيدني الخلاب عبارة عن أنقاض فما حدث كان يشبه المذبحة لحد كبير.

وتظهر صور أخرى من الشواطئ الشمالية أشجارا ضخمة اقتُلعت من جذورها وجُردت من أوراقها وكُشفت على الطرق ومركبات مدمرة.

أفاد أحد السكان أنه سمع صرخات بعد سقوط شجرة وحبس عدة أشخاص داخل السيارات.

وأكدت الشرطة، في بيان، أن امرأة في السبعينات من عمرها توفيت في مستشفى رويال نورث شور نتيجة العاصفة الغريبة التي ضربت بعد الساعة 3:30 مساءً بقليل، لا يزال شخصان آخران في حالة حرجة.

وأكدت الصحيفة أن سكان المدينة فوجئوا بالإعصار فلم تكن هناك تحذيرات مسبقة.