العراق يسجل 364 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد، وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها سجلت 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 547 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 11 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ 82158 شخصا، وسجل العراق أمس 272 إصابة جديدة بكورونا، قابلتها 12 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أمس الأحد، حذر العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، في حديث لشبكة "سي إن إن"، من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا "ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.. ووصف فاوتشي الفيروس بأنه "فيروس غير عادي"، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا، وسنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء.