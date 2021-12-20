الانتهاء من تطعيم 864436 طفلا ضد شلل الأطفال بالشرقية

أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم مليون و٢٤٤ ألفا و٢٥٨ طفلا من خلال عدد ٣٣١٠ فرق طبية مدربة منها 2373 فرقة بالريف و937 فرقة بالحضر، تم تقسيمها إلى 2781 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات و529 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بطعم سابين الفموي "النمط 2" الآمن والمجاني من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء من منزل إلى منزل.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن الانتهاء من تطعيم 864436 طفلا وطفلة بقرى ومراكز ومدن المحافظة بنسبة 69.5% من المستهدف، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت صباح أمس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22/ 12/ 2021م، ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

وأشاد محافظ الشرقية بأداء الفرق الطبية المدربة الثابتة بمنافذ تقديم الخدمة والمتحركة التي تجوب شوارع المدن لتقديم التطعيم الأطفال وسط الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وكان محافظ الشرقية، قد أعطى شارة بدء انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، وذلك أمس الأحد، بمكتب صحة ثان الزقازيق التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، بحضور المهندس محمد الصافي، سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، والدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وتستمر الحملة القومية لمدة ٤ أيام حتي يوم الأربعاء الموافق ٢٢ ديسمبر الحالي.