الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام طن دواجن فاسدة قبل بيعها لأهالى المرج

إعدام طن دواجن فاسدة
إعدام طن دواجن فاسدة

قررت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الإثنين، إعدام طن دواجن فاسدة تم ضبطها داخل مجزر في منطقة  المرج بمحافظة القاهرة.

وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم، من ضبط كميات من الدواجن مجهولة المصدر داخل مجزر بدون ترخيص في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وحُرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية المتنوعة، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مجزر دواجـن - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المجزر "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات تُفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشـًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المجزر على (1.250 طن "دواجن" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دواجن فاسدة مجهولة المصدر مكافحة الجريمة رجال المباحث منطقة المرج أجهزة وزارة الداخلية

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