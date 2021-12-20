«أبو الغيط»: الجامعة العربية لا تزال حية وحاضرة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية، وبالرغم من كل الظروف والعقبات، لا تزال حية وحاضرة ما دام الشعور العربي راسخا في وجدان أبنائها.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في إمارة دبي اليوم الإثنين بمشاركة جامعة الدول العربية في (إكسبو دبي ٢٠٢٠) بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خليفة شاهين المرر.



وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة إن الاحتفال بدأ بعزف السلام الوطني الإماراتي وعرض موسيقي عسكري قدمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة العربية، تبعته كلمة افتتاحية للأمين العام حرص خلالها على تقديم التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيدها الخمسين، مشيداً فيها بحكمة قيادتها التي جعلت منها بلداً للإنجاز والتميز، مؤكدا أن كلمة السر في كل من تجربة الإمارات ومسيرة الجامعة العربية هي الاتحاد والوحدة.



وتطرق الأمين العام - في حديثه - إلى جناح جامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي، الذي اختير له شعار (ألف مفتاح ومفتاح)، ومزج بين استعراض تراث الجامعة العربية، ورؤيتها للمستقبل.



وأشاد أبو الغيط بنجاح هذا المعرض الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية، مؤكدا أنه يبعث لرسالة تفاؤل بأن العرب قادرون على الابتكار.



وتضمن برنامج الاحتفال بيوم الجامعة زيارة الوفود لجناحها في الإكسبو لافتتاح معرض أُعد خصيصا بهذه المناسبة تضمن وثائق تأسيس جامعة الدول العربية، وبعض وثائق انضمام دولة الإمارات إلى الجامعة ومجموعة من الطوابع البريدية تحت عنوان "العرب في إكسبو".



وفي سياق متصل، قام أبو الغيط بزيارة لجناح الإمارات في (إكسبو 2020)؛ حيث أبدى إعجابه الشديد بمضمونه الذي يستعرض بطريقة مبتكرة مسيرة الإمارات وإنجازاتها منذ إنشائها قبل 50 عاماً وحتى اليوم.



وقد اختتم يوم تكريم الجامعة العربية في إكسبو بحفل تقديم جوائز المرأة العربية للتميز في المجال الطبي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي الإماراتي في جناح المرأة في إكسبو، حيث كرم الأمين العام الفائزات في هذه النسخة.

