الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وجه بالانتهاء من ربط المحاور.. وزير النقل يتفقد أعمال تقاطع «الدائري مع الأوتوستراد»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم،  يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية بمواقع العمل بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.


  وأوضح بيان وزارة النقل، بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم ، وأنه تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد، وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، و يتم إنشاء كوبري جديد بالكاملشمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالي وبلغت نسبة تنفيذه 99 %.

- تفقد أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري

توجه بعدها الوزير لتفقد أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين كما تابع الوزير الأعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث، مطلع للقادم من حلوان متجهاً إلى القاهرة الجديدة

كما تابع  وزير النقل إنشاء 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال ربط المحور بالطريق الدائري ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ  عدد 2 مطلع و2 منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين عقب ذلك  توجه ‘إلى المريوطية حيث تابع أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة  وشدد على تنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

وزير النقل الانتهاء أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد بنسبة 100 الأوتوستراد الأوتوستراد بنسبة 100

رئيس التحرير

وائل لطفي

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