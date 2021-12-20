تفاصيل حالة الطقس فى إسكندرية اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 من الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ثلجية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير حالة الطقس وتعطيل الدراسة و نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين في هذه الأيام.

تفاصيل حالة الطقس فى إسكندرية اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

وأعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة في الكثير من محافظات الجمهورية على رأسهم محافظة الأسكندرية التي تتعرض حاليا لسقوط أمطار ثلجية وعدم الاستقرار في الحالة الجوية المتسبب في اضطراب الملاحة في البحر المتوسط حيث تتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و 4 أمتار، وذلك قبل ساعات من بداية فصل الشتاء الذي يبدأ غدا الثلاثاء 21 ديسمبر بالإضافة إلى انعدام الرؤية الأفقية في شوارع المحافظة الرئيسية والجانبية وغلق جميع الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظة تفادي لوقوع حوادث الطرق وإهدار الكثير من الأرواح.

تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية

تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل الدراسة في 7 محافظات على مستوى الجمهورية على رأسهم محافظة الإسكندرية والجيزة والقاهرة وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح ودمياط وذلك تفادي للخطر الذي يتعرض له طلاب المدارس في حالة الخروج من منازلهم في ظل الأجواء الحالية من التعرض للإصابة لنزلات برد شديدة أو خطر غرق بعض الشوارع المؤدية للمدارس الطلاب أو تعرض بعض أعمدة الكهرباء لوقوع ماس كهربائي يتسبب في وفاة بعض الطلاب وغير ذاك من المخاطر التي قد يتعرض إليها الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس خاصة مع سقوط أمطار ثلجية و نشاط حركة الرياح وارتفاع الأمواج في المدن الساحلية.

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يتابع المواطنين تفاصيل حالة الطقس فى إسكندرية اليوم الاثنين خاصة مع سقوط أمطار ثلجية وعدم استقرار الحالة الجوية وانخفاض درجات الحرارة حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين أبرزها الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة و تناول المشروبات الدافئة وعدم الخروج من المنازل من غير ضرورة ملحة.