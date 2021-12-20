الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عقب سقوط ثلوج وأمطار رعدية.. موعد انكسار الموجة الباردة

الموجة الباردة
الموجة الباردة

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد انكسار الموجة الباردة، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات مكثفة بسبب التغييرات المناخية المفاجئة التي شهدها طقس اليوم الاثنين، والتي من المتوقع ان يشهدها طقس غدًا الثلاثاء ايضًا، وقد أعلنت بعض المحافظات حصول اليوم الاثنين، على عطلة رسمية للطلاب المدارس حرصا علي سلامتهم.

وشهد عدد من المحافظات تساقط أمطار عليها مثل الإسكندرية وبورسعيد والأماكن الساحلية، وأشارت التوقعات إلى استمرار  عدم استقرار الطقس حتى غدًا، ويصاحبها رياح شديدة تثير الأتربة والرمال، وتصل البردوة لدرجة الصقيع على بعض المناطق، وتصل إلى 2 تحت الصفر، وتسقط الأمطار على 15 محافظة، وتصل شدتها إلى غزيرة رعدية أحيانًا.

موعد انكسار الموجة الباردة

وقام عدد كبير من المواطنين للدخول  للبحث عن موعد انتهاء  الموجة الباردة التي تسيطر على البلاد، حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور تم التقاطها من الأقمار الصناعية، تشير إلى تحسن نسبى على معظم الأنحاء وتنحصر فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا وسيناء تكون متفاوتة الشدة ومن المثير للذكر انه الى حد الان لم يتم الدخول بشكل رسمي في فصل الشتاء ويفصلنا عن فصل الشتاء ٣ ايام ومن المتوقع ان تتزايد برودة الطقس.

ويصاحب سوء حالة الطقس اليوم، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على نحو 20 محافظة في الإسكندرية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل شدة الرياح إلى حد العاصفة ببعض المناطق، ويؤدي ذلك لتدهور مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

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وتتوقع الأرصاد أيضا، استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال طقس الإثنين، وسيكون بشكل أسوأ من المتوقع اليوم، ويزيد اضطراب حالة البحر المتوسط، ليرتفع الموج بين 4 إلى 5 أمتار، وترتفع سرعة الرياح لتتراوح بين 70 إلى 75 كم/ساعة، وتسقط أمطار متفاوتة الشدة، ورياح تصل إلى حد العاصفة على أغلب المناطق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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