الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عبدالله الزيات رئيسًا لمجلس العمد والمشايخ بمطروح (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، التهنئة للعمدة عبدالله الزيات لتوليه رئاسة مجلس عمد ومشايخ مطروح، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله مع التأكيد على أهمية  دور مجلس عمد ومشايخ مطروح في تحقيق مزيد من الاستقرار والتواصل المجتمعى بين أهالي مطروح. 

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لرئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح الجديد بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ومهدى العمدة نائب مجلس النواب السابق.

ووجه محافظ مطروح الشكر للشيخ صلاح أبوجبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح سابقًا على فترة توليه رئاسة المجلس، والتى انعكست على المشاركة في جهود التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعي بمطروح.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
مطروح عمد ومشايخ مطروح أهالي مطروح مجلس عمد ومشايخ مطروح تحقيق الاستقرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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