الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ظاهرة نادرة لأول مرة.. رصد حيوان ثديي يفترس أسماك القرش في نيوزيلندا

جريدة الدستور

تم اكتشاف حيوان ثديي غير متوقع في المياه النيوزيلندية، وهو يفترس أسماك القرش في اكتشاف "الأول من نوعه في العالم" في ظاهرة نادرة جدًا ترصد لأول مرة.

وجاء على موقع "ستاف" النيوزيلندي، أنه من المعروف أن الفقمة النمرية، وهي من الحيوانات المفترسة مثلها مثل أسماك القرش، تصطاد طيور البطريق وغيرها من الفقمات، لكن لم يكن يُعتقد سابقًا أن أسماك القرش موجودة في قائمة طعامها.

وأشار الموقع إلى أنه حتى الدراسة التي قادتها كريستين فان دير ليندي من ليوبارد سيل. أورج، وجدت أدلة على وجود بقايا سمك القرش في فضلات الفقمة، كما حملت بعض الفقمات ندوبا كدليل على المعارك الماضية مع أسماك القرش.

وقالت "ليندي"، لموقع "ستاف" إن الاكتشاف كان لا يصدق ويضع الفقمات ضمن مجموعة صغيرة من الحيوانات البحرية، مضيفة: "لقد اندهشنا للعثور على أسماك القرش في القائمة، ولكن بعد ذلك وجدنا أيضًا أن أسماك الفيل والقرش الشبح تتعرض بصيد من قبل فقمات النمر".

وتابعت أن معرفة أن هناك حيوانًا ثدييًا بحريًا آخر يتغذى أيضًا على أسماك القرش فإن هذا يؤثر على سلسلة الغذاء بأكملها وفهمنا لكيفية ارتباط كل ذلك ببعضه البعض.

وأضافت أن المستوى المرتفع لوجود بقايا أسماك القرش في فضلات الفقمات النمرية يعني أن أسماك القرش قد تكون جزءًا مهمًا من النظام الغذائي لفقمة النمر.

وأوضحت وزارة الحماية أن فقمات البحر هي الفقمات الوحيدة المعروفة بصيد وقتل الفرائس ذوات الدم الحار بانتظام، يأتي ذلك مع ازدهار أعداد أسماك القرش البيضاء الكبيرة في نيوزيلندا.

ولنجتون حيوان ثديي أسماك القرش نيوزيلندا حيوانات بحرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

شاهد الإثبات فى اتهام كريم الهوارى بدهس 4 طلاب: رائحة الخمر كانت تفوح منه

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

حقيقة تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبًا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا

كريم الهواري ينكر جميع الاتهامات الموجهة إليه في حادث الشيخ زايد: «محصلش»

المستندات.. تقرير الطب الشرعي: عينات دم وبول كريم الهواري حوت كوكايين وكحول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل