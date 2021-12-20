غدًا.. تتعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر

تتعامد الشمس، غدًا الثلاثاء، على معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، حيث يتم الاحتفال بالظاهر بشكل سنوي ويتغير حدوثها كل 4 سنوات نظرًا للفرق بين السنة الكبيسة والبسيطة، كما أنها تعد من أهم الأحداث الأثرية والسياحية التي تسعي المحافظة في استغلالها في تنشيط وجذب السائحين.

وتعد ظاهرة تعامد الشمس علي معابد الكرنك بالأقصر، ظاهرة فلكية وأثرية تمثل بداية التوقيت الشتوي في الحياة المصرية القديمة فيما كان يعرف بعيد ميلاد "رع الكبير''.

وترصد «الدستور» تفاصيل ظاهرة تعامد الشمس علي معابد الكرنك بالأقصر، والاستعدادات لاستقبال الحدث، و أبرز الحضور.

ومن ناحيته قال مصطفي الصغير، مدير معابد الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، إنه يتم الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس علي معابد الكرنك علي المحور الرئيسي لمعبد الكرنك، والذي يمتد من الصرح الأول إلى الصرح السادس وغرفة قدس الأقداس، حيث أنه محور يمتد من الشرق إلى الغرب، والمصري القديم شيده لتتعامد عليه الشمس بالتزامن مع يوم 21 ديسمبر في كل عام، لأنه يمثل بداية فصل الشتاء رسميًا.

وأضاف لـ«الدستور» أن المصري القديم يبهرنا دائمًا بالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل له، حيث أنه استطاع الحفاظ علي ظاهرة تعامد الشمس رغم أن المحور الرئيسي لمعبد الكرنك استغرق مدة زمنية تبلغ حوالي 1500 عامًا حتى يتم بناءه بالكامل، وحتى الآن مازال المحور متواجدًا كما هو، ويتم حدوث ظاهرة التعامد ايضًا في نفس موعدها بيوم 21 ديسمبر ولم يتغير طوال هذه السنوات.

وأوضح أن يرجع عمر ظاهرة تعامد الشمس علي معابد الكرنك إلي 3500 عامًا ومازالت تحدث حتي وقتنا هذا، مما يوضح أن المصري القديم كان متقدم في العمارة والهندسة والفلك وربط الظواهر ببعضها البعض وواحد من الدلائل الهامة جدًا علي التقدم العلمي الذي وصل إليه المصري القديم.

وتابع لـ«الدستور» أن تتم ظاهرة تعامد الشمس وقت شروق الشمس، حيث ان الشمس تشرق تحديدًا في النافذة الخلفية لمقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، وأن المظاهر الاحتفالية تشمل تقديم بعض الفقرات لفرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة، و تواجد طلاب حاملي الأعلام بفرق الكشافة، وتشغيل نغمات موسيقية خاصة بالدخول نفسه، بالإضافة إلي النغمات الموسيقية بالصوت والضوء يتم تشغيلها بواسطة الشركة أثناء الفاعلية.

وأكد مدير معابد الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، أن تمت الاستعدادات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس علي معابد الكرنك بالتنسيق بين الجهات المعنية والتي تتمثل في وزارة السياحة والآثار ومحافظة الاقصر ويعدوا الشريكين الأساسيين، بجانب جهات أخرى أبرزها شركة مصر للصوت والضوء وهيئتي قصور الثقافة وتنشيط السياحة.

ولفت أن أبرز الحضور لظاهرة تعامد الشمس علي معابد الكرنك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والقيادات الامنية والتنفيذية، وقيادات وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن تشهد الفاعلية توافد كبير العديد من السائحين والزائرين المصريين الموجودين في هذا التوقيت بمحافظة الأقصر.

وأشار مدير معابد الكرنك إلي أن يستغرق وقت الاحتفال بشكل رسمي بظاهرة تعامد الشمس واستقبال الزائرين والسائحين بمعابد الكرنك ساعة كاملة، ويبدأ من الساعة الـ6 حتي الـ7 صباحًا،وأن مشاهدة الظاهرة تكون من عند مدخل المعبد، حتى يشاهدوا شروق الشمس داخل النافذة الخلفية لقدس الأقداس وعبور شعاعها لـ6 صروح وصالة الأعمدة التي تمثل المحور الرئيسي لمعبد الكرنك، لافتًا إلي أن يتراوح وقت الظاهرة نفسها حوالي 10 دقائق.

وقال مصطفي الصغير، مدير معابد الكرنك والمشرف على طريق الكباش، إن تكرار الاحتفال بالفعاليات الأثرية المتنوعة، مثل تعامد الشمس علي معابد الكرنك وغيرها، بعد الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق «المواكب الكبري» والمعروف بطريق الكباش والتي كان لها صدي كبير، يساهم بدوره في الترويج للسياحة بالمدينة بشكل كبير.