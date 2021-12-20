«سبايدرمان» يكتسح شباك التذاكر فى الصالات الأمريكية

حصد الجزء الجديد من سلسلة أفلام "سبايدرمان" بعنوان "نو واي هوم" إيرادات تاريخية أعطت جرعة دعم قوية لصناعة السينما التي تعوّل بقوة على هذا العمل لتحفيز إيرادات شباك التذاكر بعد التدهور الكبير جراء جائحة كوفيد-19.

فقد حقق الجزء الجديد من مغامرات الرجل العنكبوت ثالث أفضل إيرادات ينالها فيلم في الأيام الأولى لعرضه في تاريخ أميركا الشمالية، مع عائدات بلغت 253 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق تقديرات نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" .

ويتخطى هذا المبلغ توقعات الأخصائيين الذين كانوا يعوّلون على إيرادات بـ150 مليون دولار، وحقق الفيلم الجديد كذلك أفضل انطلاقة لأي عمل من إنتاج شركة "سوني"، وفق موقع "ديدلاين".

ولم يحقق أي فيلم مثل هذه الإيرادات عند الانطلاق، باستثناء "أفنجرز: إند جايم" (357 مليون دولار" و"أفنجرز: إنفينيتي وور" (258 مليون دولار) في تاريخ شباك التذاكر في صالات الولايات المتحدة وكندا، وفق موقع "بوكس أوفيس موجو" المتخصص.

واحتفظ الممثل البريطاني توم هولاند في "سبايدرمان: نو واي هوم" بدور الرجل العنكبوت الشهير للمرة الثالثة، ودرجت البزة الحمراء والزرقاء التي ارتداها سابقاً توبي ماغواير ثم أندرو غارفيلد على تحطيم أرقام الإيرادات على شباك التذاكر.

وكان فيلم "الرجل العنكبوت" الأصلي عام 2002 أول فيلم في تاريخ السينما تتجاوز إيراداته مئة مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له بعد بدء عروضه.

وتُستكمل القصة من حيث انتهى الجزء السابق "فار فروم هوم" سنة 2019، مع انكشاف هوية سبايدرمان الحقيقي بيتر باركر علنا من جانب الشرير ميستيريو، ويحاول التلميذ بصعوبة إعادة اللغز حوله بمساعدة شخصية أخرى من عالم مارفل هو "دكتور ستراينج" الذي يؤدي دوره الممثل بنديكت كامبرباتش.

وطغت إيرادات فيلم "سبايدرمان" الجديد بقوة على ما عداه من أفلام على شباك التذاكر هذا الأسبوع.

فقد حلّ فيلم "إنكانتو" للرسوم المتحركة، من إنتاج ديزني وموسيقى بتوقيع لين-مانويل ميراندا، ثانيا خلال نهاية الأسبوع الفائت مع إيرادات بلغت 6,3 مليون دولار، وفق "إكزبيتر ريليشنز".

كما أن الأفلام التي تستهدف المشاهدين الأكبر سنا، من بينها النسخة الجديدة من "ويست سايد ستوري" التي طُرحت في الصالات العالمية قبل عشرة أيام بتوقيع ستيفن سبيلبرغ، باءت عموما بالفشل جماهيريا، وقد حصد هذا العمل الذي حلّ ثالثا في تصنيف هذا الأسبوع 3,4 مليون دولار، ولم يتخطَ إجمالي عائداته 18 مليون دولار في أسبوعين.

واحتل المركز الرابع فيلم "غوستباسترز: أفترلايف"، تتمة الفيلم الشهير الصادر في الثمانينيات، مع إيرادات بلغت 3,4 مليون دولار، وأعقبه في المركز الخامس "نايتمير آلي" لجييرمو ديل تورو مع ثلاثة ملايين دولار فقط رغم الآراء الإيجابية من النقاد، ثم "هاوس أوف غوتشي" في المركز السادس مع 1,9 مليون دولار.

