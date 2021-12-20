الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يشهد افتتاح توسعات جديدة لشركة «فليكس بى فيلمز مصر»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته، اليوم، في عدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بزيارة شركة "فليكس بي فيلمز مصر"، يرافقه نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

وقام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء شركة "فليكس بي فيلمز مصر"، مستمعاً إلى شرح حول الشركة ونشاطها، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة تعتبر إحدى شركات مجموعة "Uflex" الهندية العالمية، وتأسست منذ عام 2009 بالمنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بالسادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة 106 آلاف م2، وتعمل في مجال تصنيع البلاستيك المرن للتغليف والتعبئة من مادة البوليستر والبروبلين والكاست بروبلين.

وشهد رئيس الوزراء افتتاح الشركة توسعاتها الجديدة في مصر، والتى تتمثل في خط إنتاج جديد يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج وتصدير مواد التغليف والتعبئة High Barrier Films البلاستيكية، من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيا الألمانية بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، وتمت الإشارة إلى أن الشركة تعتزم وضع حجر الأساس لمشروع جديد يتمثل في إقامة مصنع للكيماويات بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون دولار.

كما أشار مسئولو الشركة إلى أن شركة "فليكس بي فيلمز مصر" تعتبر الأولى والوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصصة في الإنتاج المتكامل لهذا النشاط، ويبلغ  حجم الاستثمارات 200 مليون دولار، ويصل حجم إنتاجها إلى 125 ألف طن سنويا، وأنه يتم تصدير أكثر من 60% من الإنتاج لأكثر من 60 دولة بعائد يبلغ 190 مليون دولار سنويا، كما توفر الشركة 2150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مصر رئيس الوزراء محافظ الجيزة تصنيع الاستثمار استثمارات الدكتور مصطفى مدبولي جولة مصانع السادس من أكتوبر

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