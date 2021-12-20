رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف تفاصيل مواجهة موجة الطقس السيء

استعدت محافظة القاهرة بخطة واضحة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

من ناحيته، قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن الجهاز يستعد لمواجهة سقوط الأمطار، من خلال رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار وتكثيف أداة الأزمات والطوارئ ووحدات التدخل السريع.

وفي تصريحات خاصة لـ “الدستور” قال «غنيم» إنه تم تنفيذ تطوير ازدواج خط الطرد بقطر 1500 ملي متر من محطة امتداد المستثمرين حتي محطة المعالجة، كما تم الانتهاء من تنفيذ ازدواج خط الطرد بمحطة جنوب المستثمرين حتي امتداد المستثمرين، والعمل على ازدواج خط الطر المتصلة بمحطة جنوب الأكاديمية بمركز المدينة .

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار، وتم عمل تدعيم محطات بطلمبات ومولدات كهربائية إضافية ، كما تم تركيب الطلمبة الاحتياطية وجاري التصنيع للطلمبة الثانية للأعمال الكهروميكانيكية لمحطة جنوب الأكاديمية الرئيسية بالتوازي مع تنفيذ خط الازدواج .

وأشار «غنيم» إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين القاهرة الجديدة و الجبل الأصفر، وجارى تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية على الطريق الدائري، و السويس، ومحطات البنفسج، والياسمين ، الشويفات الرئيسة ، محطة 1،3،7 بالامتداد بطاقة إجمالية مليون متر مكعب لكل يوم و محطة معالجة الجبل الأصفر ، لافتاً أن تمثل الكميات المنقولة من القاهرة الجديدة حوالى 35% وتصل إلي 350 متر مكعب يومياً.