الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف تفاصيل مواجهة موجة الطقس السيء

استعدت محافظة القاهرة بخطة واضحة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

من ناحيته، قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن الجهاز يستعد لمواجهة سقوط الأمطار، من خلال رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار وتكثيف أداة الأزمات والطوارئ ووحدات التدخل السريع.

وفي تصريحات خاصة لـ “الدستور” قال «غنيم» إنه تم تنفيذ تطوير ازدواج خط الطرد بقطر 1500 ملي متر من محطة امتداد المستثمرين حتي محطة المعالجة، كما تم الانتهاء من تنفيذ ازدواج خط الطرد بمحطة جنوب المستثمرين  حتي امتداد المستثمرين، والعمل على ازدواج خط الطر المتصلة بمحطة جنوب الأكاديمية بمركز المدينة . 

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار، وتم عمل تدعيم محطات بطلمبات ومولدات كهربائية إضافية ، كما تم تركيب الطلمبة الاحتياطية وجاري التصنيع للطلمبة الثانية للأعمال الكهروميكانيكية لمحطة جنوب الأكاديمية الرئيسية بالتوازي مع تنفيذ خط الازدواج . 

وأشار «غنيم» إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين القاهرة الجديدة و الجبل الأصفر، وجارى تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية على الطريق الدائري، و السويس، ومحطات البنفسج، والياسمين ، الشويفات الرئيسة ، محطة 1،3،7 بالامتداد بطاقة إجمالية مليون متر مكعب لكل يوم و محطة معالجة الجبل الأصفر ، لافتاً أن تمثل الكميات المنقولة من القاهرة الجديدة حوالى 35% وتصل إلي 350 متر مكعب يومياً.

أمين غنيم يكشف استراتيجية مجابهة هطول الامطار بالقاهرة الجديدة تخرج ازمة هطول الامطار علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ788 جنيهًا

استقرار الدولار وتراجع العملات عالية المخاطر بسبب مخاوف «أوميكرون»

قبل أعياد رأس السنة.. العالم يعيد رسم سيناريوهات الإغلاق

«الإسكوا»: تنظيم المنافسة يحتاج مؤسسات مستقلة لإنقاذ القانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل