الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

متخطيًا جائحة كورونا.. عودة الإشغال فى مطار دبى بـ100%

مطار دبي
مطار دبي

عاد مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، إلى العمل بنسبة مئة بالمئة للمرة الأولى منذ الإغلاقات التي تسبّب بها فيروس كورونا في 2020، في وقت تشهد الدولة الخليجية ارتفاعا جديدا في الإصابات.

وعادة ما ترتفع أعداد المسافرين عبر مطار الإمارة الثرية بشكل كبير خلال فترة أعياد نهاية العام، مع توجه الكثير من المقيمين فيها إلى بلدانهم ووصول مئات الآلاف للاحتفال بالسنة الجديدة في دبي.

وقال المطار، في بيان الاثنين، إنّه عاد "إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100 بالمئة، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس إيه ضمن المبنى 3، حيث شملت العودة كافة المحطات، والكونكورس، والاستراحات، والمطاعم، ومنافذ البيع بالتجزئة".

وهذه المرة الأولى التي يعود فيها المطار للعمل بطاقته الكاملة منذ مارس 2020 حين علّقت دبي الرحلات بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وسجّل مطار دبي الدولي، الأول من حيث عدد المسافرين الدوليين على مستوى العالم، تراجعا بنحو 41 بالمئة في النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

 وبلغ عدد المسافرين عبر المطار في النصف الأول من السنة الحالية 10,6 مليون مسافر.

وفي 2020، تراجعت حركة المرور السنوية في مطار دبي الدولي بنسبة 70 بالمئة، واستقبل 25,9 مليون مسافر مقارنة بأكثر من 86 مليون شخص في 2019.

وتستضيف دبي منذ أكتوبر معرض إكسبو العالمي، الذي سجّل نحو سبعة ملايين زيارة منذ افتتاحه، وهو أكبر حدث ينظّم منذ بدء جائحة كوفيد، إذ أقيم أوليمبياد طوكيو الصيف الماضي من دون متفرجين في الملاعب لتفادي انتقال الفيروس بسرعة.

والاثنين، أعلن منظمو المعرض عن تعليق "بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين، مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين، وذلك كإجراء وقائي قصير الأجل"، على خلفية المخاوف من كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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