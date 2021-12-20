الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو: 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الإثنين، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 22 عن أمس الأحد، و4 حالات عن يوم الإثنين الماضي.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، ثلاثة أشخاص، بدون تغيير، عما تم تسجيله أمس الأحد، بحسب ما ذكره مسئولو قطاع الصحة. أما على مستوى البلاد، فيصل الرقم إلى 27 حالة، دون تغيير عما تم تسجيله أمس الأحد.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في اليابان 13 حالة حتى أمس الأحد.

وأطلقت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، تطبيقًا يتم تحميله على الهواتف الذكية، ليسمح للأشخاص بتقديم ما يثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو ما يمكن استخدامه في أغراض متعددة، من بينها إجراءات السفر.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن "تطبيق شهادة التطعيم ضد كورونا"، والذي يعمل على هواتف أي فون ونظام أندرويد، يعرض معلومات مثل عدد الجرعات التي حصل عليها المستخدم وتاريخ التطعيم ونوع اللقاح.

وتصدر الحكومات المحلية في اليابان شهادات التطعيم الورقية منذ الصيف، لكن التطبيق الجديد يسهل على الأشخاص الحصول على الشهادة الإلكترونية من خلال نظام التعريف الوطني "ماي نمبر" (رقمي)، ما داموا قد تلقوا بالفعل هذه البطاقات، بحسب ما أفاد به مسئول في "ديجيتال أجنسي" (الوكالة الرقمية).

وتصدر أرقام هوية من 12 رقمًا لجميع المواطنين والمقيمين في اليابان، ولكن يجب التقدم بطلب للحصول على البطاقات بشكل منفصل.

ومن خلال مسح بطاقات "ماي نمبر" باستخدام الهاتف الذكي، يمكن للأشخاص نقل المعلومات على التطبيق لتسجيل حالة التطعيم من "نظام تسجيل التطعيم" الذي أنشأته الحكومة وتستخدمه البلديات لإدارة البيانات الخاصة بتطعيم السكان.

وفي حال السفر الدولي، يحتاج المستخدمون إلى إدخال بيانات جواز السفر، وتتوفر التعليمات الخاصة بالتطبيق باللغة اليابانية فقط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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