الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تسجل 2589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الإثنين، عن تسجيل 2589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن المدير العام لقطاع الصحة نور هشام عبدالله القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونين و721 ألفًا و544 حالة.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت ماليزيا 19 حالة وفاة جديدة، خلال  الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن بسبب الفيروس 31 ألفًا و92 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في ماليزيا 13 حالة، بعد أن أكدت وزارة الصحة الإصابة بهذا المتحور لدى 11 حالة جديدة قادمة من الخارج، لديها تاريخ سفر من خمس دول.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، عن المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبدالله قوله في بيان اليوم السبت، إنه من بين الحالات الـ11، ثلاث حالات من المملكة المتحدة وثلاث من الولايات المتحدة وحالتان من نيجيريا وحالتان من السعودية وحالة واحدة من أستراليا.

وأضاف أنه من بين الحالات الـ11، تسعة من مواطني ماليزيا والآخرون نيجيريون.

وتابع أنه صدرت أوامر بوضع خمس حالات في حجر صحي منزلي، بينما الحالات الست الأخرى، في مركز مخصص للحجر الصحي.

وأضاف أن جميع الحالات تخضع لمزيد من التحقيق لتأكيد سبب الإصابة والمخالطين لها.

وكانت قررت ماليزيا تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا، بوتسوانا، إسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا، وزيمبابوي، اعتبارًا من اليوم السبت؛ وسط مخاوف من متحور جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين- وفقًا لوكالة الأنباء الماليزية- إن تعليق الرحلات بمثابة السعي الجاد من قبل الحكومة الماليزية إلى تعزيز تدابير الوقاية والسيطرة على مناطقها الحدودية، لا سيما للمسافرين الذين يصلون إلى هذه البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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