تكريم طلاب «هندسة عين شمس» الفائزين في المسابقات الدولية

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطلاب، عددًا من طلاب كلية الهندسة الفائزين في مسابقات دولية ومحلية بحضور الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة والدكتور تامر النادى الأستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج، الدكتور عادل الصباغ أستاذ التصميم وهندسة الإنتاج، والدكتور محمد إبراهيم الدكتور فاطمة نويجى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات ، الدكتور محمد إبراهيم عوض القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الميكاترونيات، د. شادى أحمد ماجد المدرس بقسم الميكاترنيات،و الدكتور. تامر محمد عبد الفتاح النادى الاستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج

الدكتور أشرف مصطفى حامد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، د. محمود عبدالله بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية.

وتم تكريم فريق ASUWIND الفائز فى مسابقة ريادة الأعمال من وزارة التعليم العالي والذى قام بتصميم و تصنيع توربيد رياح افقى ، كما تم تكريم فريق الطلاب الفائز بالمركز الثاني في مسابقة جامعة TU Delft بهولندا والذى قام ببرمجة روبوت للمتاجر الذكية ، كما تم تكريم فريق الطلاب الفائز فى مسابقة وكالة الفضاء المصرية والحاصل على المركز الأول حيث قام الفريق بتصنيع قمر صناعي بألواح طاقة شمسية والتحكم في الأنظمة الهوائية.



وأعرب المتيني عن بالغ سعادته وفخرة بهذه النماذج المشرفة لطلاب جامعة عين شمس، مضيفا أن تصدر الطلاب المسابقات الدولية هو المستوى اللائق لجامعة عراقة كجامعة عين شمس ومن المتوقع زيادة عدد الابتكارات والاختراعات وخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة فى الفترة المقبلة وخاصة بعد إنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود على دعم إدارة الجامعة بكامل طاقتها لكل طالب موهوب مبتكر فى جميع المجالات والأنشطة وإعداد الطلاب بحوافز مالية ودعم أكبر فى الفترة المقبلة.