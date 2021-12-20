قبل محاكمتهم.. تحقيقات النيابة مع المتهمين في «أحداث المنصة»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وأسامة يس، و75 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة» لمرافعة النيابة العامة.

وتزامنًا مع القضية ومرافعة النيابة نرصد تفاصيل التحقيقات بها.. وتضم القضية 8 قيادات بجماعة الإخوان من إجمالى عدد 79 متهمًا بينهم 3 هاربين، إذ ضمت 6 قيادات من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وهم: محمد بديع المرشد العام، ونائبه محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازي (محبوسين)، فضلًا عن القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، والداعية السلفي محمد عبدالمقصود (هاربين).

وكشفت التحقيقات والتقرير بشأن الأحداث أسفر عن تيسير القيادات الإخوانية محمد البلتاجي وأسامة يس وصفوت حجازي مسيرات من تجمهر رابعة العدوية للمناطق المحيطة، وتحريض مشاركوها على القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة، لافتا إلى أن تجمهر المنصة كان أحدهم.

وأضاف التقرير أن تجمهر المنصة تقدمه عناصر شبابية ومن خلفهم قيادات بالجماعة وعلى رأسهم المتهم أسامة يس، وأنهم اعتزموا التوجه لمطلع كوبري 6 أكتوبر من شارع النصر باتجاه العباسية وقطع حركة المرور أعلاه مع القيام بأعمال تخريبية بهيكل الكوبري، مشيرا إلى تصدي قوات الأمن المتمركزة قبل مطلع الكوبري ومنع تقدمهم إليه.

وأوضح التقرير أنه انضم لمساندة قوات الشرطة بعض الأهالي طواعية، إلا أن عناصر مسلحة مندسة بأوساط المتجمهرين أطلقت أعيرة نارية صوب القوات والأهالي ورشقتهم بالزجاجات الحارقة والحجارة.

وشهدت التحقيقات اعتراف قيادات الإخوان المتهمين فى القضية بتوليهم مناصب قيادية بالجماعة، باستثناء صفوت حجازي، الذي أقر بتزعمه تجمهر المنصة المنبثق من اعتصام رابعة، قائلًا: “إن المظاهرة خرجت صوب النصب التذكاري للاستقرار به، كما شهدت التحقيقات أيضًا اعتراف 13 متهمًا آخرين بالتجمهر بميدان رابعة”.