الإثنين 20 ديسمبر 2021
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مصر

وزير الزراعة: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والألبان و7 محاصيل زراعية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم لأول مرة في مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي والتوجه نحو تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مشيرًا إلى إنه لأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2021/ 2022 بسعر 820 جنيه للأردب وذلك قبل موعد الزراعة مما يساهم فى تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح.

وأضاف القصير، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية فول الصويا وعباد الشمس حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا. 

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الانتاج (التقاوي – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية وتعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات.

ولفت وزير الزراعة إلي إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية و اتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات  لكل المناطق والمزارع  والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش) وزيادة عدد المزارع التي تم تكويدها، موضحًا أن الصادرات الزراعية تجاوزت 5.3 مليون طن خلال عام 2021 لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي وكذلك للفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم سنوياً.

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